Segundo dia de buscas aos 48 migrantes que caíram ao mar nas Ilhas Canárias não tem resultados

No sábado à noite, o presidente regional das Canárias, Fernando Clavijo, estimou que seria difícil encontrar não apenas sobreviventes, mas também os corpos. "Estamos falando de 48 falecidos previsivelmente", mais do que de sobreviventes, disse à imprensa.

"Renova-se a busca pelos desaparecidos no naufrágio do cayuco de ontem em El Hierro", havia informado à AFP a organização espanhola Salvamento Marítimo, na manhã de hoje, um dia sem novos achados.

Os nove corpos serão enterrados nos próximos dias na própria ilha de El Hierro, nos municípios de Valverde e La Frontera, onde um dos prefeitos lamentou que estão sobrecarregados.

Segundo o governo espanhol, a embarcação havia saído de Nouadhibou, na Mauritânia, a cerca de 800 km. Os migrantes "ficaram dois dias sem alimentos e sem água", uma situação que possivelmente contribuiu "para que o pânico se espalhasse" no momento do resgate, levando à virada do barco, explicou à imprensa Anselmo Pestana, delegado do governo nas Canárias.

O naufrágio ocorreu 4 milhas ao sul do porto de La Estaca, em El Hierro, depois que, pouco depois da meia-noite, os próprios migrantes chamaram os serviços de emergência.