Papa condena uso 'imoral' da força no Líbano e em Gaza

O papa Francisco condenou o uso "imoral" da força no Líbano e em Gaza, e pareceu pedir moderação a Israel, neste domingo (29) ao retornar de sua visita à Bélgica.

Questionado a bordo do avião sobre as consequências para os civis dos bombardeios israelenses em Gaza e no Líbano, o pontífice respondeu: "Um país que usa a força para agir desta forma, seja qual for o país, que age de forma tão excessiva, (presta-se a) ações imorais".

"A defesa deve ser sempre proporcional ao ataque. Quando não é assim, surge uma tendência dominante que vai além da moralidade", respondeu o jesuíta argentino de 87 anos à pergunta de um jornalista americano.