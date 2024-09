Ministro das Relações Exteriores da França chega ao Líbano, apesar dos bombardeios

O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, chegou neste domingo (29) ao Líbano, apesar da intensificação dos bombardeios israelenses há uma semana.

Barrot é o primeiro diplomata estrangeiro de alto escalão a visitar o país, que está em alerta há uma semana desde que um bombardeio israelense lançado na sexta-feira matou o chefe do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A sua chegada coincidiu com o anúncio da morte de um segundo cidadão francês no Líbano, em circunstâncias não especificadas. O Ministério das Relações Exteriores da França informou na quinta-feira que um cidadão francês de 87 anos morreu na segunda-feira após uma forte explosão no sul do Líbano.