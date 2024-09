Irã diz que resposta aos ataques israelenses virá 'no momento adequado'

O vice-presidente iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que o líder supremo, Aiatolá Ali Khamenei, decidirá sobre a resposta aos ataques de Israel no Líbano "no momento adequado".

Segundo a agência de notícias semi-oficial ISNA, Zarif afirmou que "a reação do Irã será feita no momento apropriado e de acordo com a escolha do Irã contra os crimes do regime sionista", ao visitar o escritório do Hezbollah em Teerã para expressar condolências pela morte do líder Hassan Nasrallah. Fonte: Associated Press