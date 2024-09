Furacão John deixa pelo menos 16 mortos no México

Pelo menos 16 pessoas morreram no sul do México na passagem do furacão John, que nesta semana impactou duas vezes a costa do Pacífico, informaram neste domingo (29) a Presidência e autoridades estaduais.

"Lamentavelmente, o número de falecidos, segundo a Procuradoria estadual [de Guerrero], é de 15 pessoas", escreveu na rede social X o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Maza, diretor da proteção civil do estado vizinho de Oaxaca, confirmou à AFP a morte de uma pessoa.