Extrema-direita austríaca deve vencer as eleições nacionais, pela primeira vez no pós-guerra

O Partido da Liberdade (FPÖ), anti-imigração da Áustria, estava no caminho certo neste domingo, 29, para vencer a eleição parlamentar austríaca em uma vitória sem precedentes. Se as projeções se mantiverem, será a primeira vitória nacional da extrema-direita do país desde a Segunda Guerra Mundial. Mas um chanceler do FPÖ não é uma certeza: outros partidos descartaram a possibilidade de formar a coalizão necessária para formar um governo sob o comando do líder provocador da extrema-direita do FPÖ, Herbert Kickl. "Os eleitores exerceram sua autoridade", disse Kickl na noite de domingo, acrescentando que a Áustria precisa se reconectar às necessidades e aos interesses da população. "Nossa mão está estendida em todas as direções. Estou pronto para conversar com todos", disse Kickl. As projeções fornecidas pelo Foresight Institute, em nome da emissora pública austríaca ORF, com mais de 97% dos votos apurados, viram o FPÖ na primeira posição, com 28,8%.

O Partido do Povo (ÖVP), de centro-direita, veio em seguida, com 26,3%, e seu líder, o atual chanceler Karl Nehammer, admitiu a derrota. Os social-democratas de centro-esquerda (SPÖ) pareciam destinados a terminar em terceiro lugar com 21,1%. Em comparação com a eleição de 2019, o FPÖ estava se saindo quase 13 pontos porcentuais melhor e o ÖVP estava 11 pontos pior. Cengiz Günay, diretor do Instituto Austríaco de Assuntos Internacionais, disse que o resultado de domingo reforça que os sentimentos europeus estão mudando. "A tendência é claramente que esses partidos populistas de extrema-direita estão ficando mais fortes e o centro está ficando mais fraco", disse Günay. "Esse é um tipo de novo patriotismo 'contra as velhas elites lá de cima, que fizeram tudo errado e tiraram nossas liberdades'."

Na eleição de domingo, estavam em disputa 183 assentos no Nationalrat, a câmara baixa do parlamento austríaco. Cerca de 6,3 milhões de austríacos estavam aptos a votar. Apesar da vitória projetada do FPÖ, o partido - que fez campanha com seu programa "Fortaleza Áustria, Fortaleza da Liberdade" - precisará formar uma coalizão para criar um governo majoritário. Mas outros partidos disseram que não formarão uma coalizão liderada por Kickl. Nehammer disse este mês que é "impossível formar um governo com alguém que adora teorias da conspiração", mas deixou a porta aberta para a possibilidade de uma coalizão sem Kickl no comando. "O FPÖ é um partido muito heterogêneo. Graças a Deus. Há muitas pessoas sensatas no FPÖ", disse Nehammer.

O presidente austríaco Alexander Van der Bellen também não é obrigado a nomear o candidato do partido com o maior número de cadeiras como chanceler. Kickl, ex-ministro do Interior do governo austríaco de 2017-2019, assumiu as rédeas do FPÖ em junho de 2021. Nos três anos que se passaram desde então, o líder divisivo deslocou o partido ainda mais para a direita. Embora ele negue as acusações de que se baseia em tropos da era nazista, no caso improvável de lhe ser oferecido o cargo mais alto do governo, Kickl não quer se tornar chanceler, mas sim o "Volkskanzler" ou "Chanceler do Povo" - um termo historicamente carregado usado pelos nazistas para Adolf Hitler.

A distância entre o FPÖ e os extremistas da direita, como o Movimento Identitário, também diminuiu com Kickl. O líder do FPÖ sugeriu que os Identitarians foram erroneamente rotulados como extremistas e comparou o grupo a organizações sem fins lucrativos como o Greenpeace. "Se os Identitarians estão defendendo um projeto ou iniciativa política que consideramos aceitável, por que eu não deveria apoiá-lo?" disse Kickl à ORF, a emissora, no ano passado. A "remigração" - um termo cada vez mais usado pela extrema-direita, incluindo os Identitários, aludindo à deportação em massa de pessoas para o país de origem de suas famílias - é um pilar fundamental da política do partido.

O FPÖ também quer bloquear a reunificação familiar dos migrantes e reduzir ao mínimo as provisões para os requerentes de asilo e migrantes irregulares. Em relação à política externa, o FPÖ, favorável ao Kremlin, se opõe a mais ajuda à Ucrânia e rejeita as sanções da União Europeia contra a Rússia. Os tópicos de imigração, segurança doméstica e aumento do custo de vida moldaram a campanha eleitoral, com a mudança climática também retornando após as enchentes mortais de agosto e setembro. As eleições de domingo não confirmaram as esperanças do conservador ÖVP de que a gestão de crise altamente elogiada de Nehammer daria um impulso final ao partido. A tarefa para o futuro é "dar uma olhada mais de perto e ver por que as pessoas radicalizadas conseguem mais votos do que nós, a força do centro-terra", disse Nehammer no domingo ao admitir a derrota. O objetivo é resolver os problemas e não viver deles, disse ele.