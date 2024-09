Corpo do líder do Hezbollah foi encontrado no sábado, afirma fonte do grupo

O corpo do líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi encontrado no sábado, um dia após o bombardeio israelense que atingiu um reduto do grupo na região de Beirute, informou neste domingo uma fonte próxima à organização.

"O corpo foi encontrado no sábado e envolto em uma mortalha após a ablução fúnebre neste domingo", acrescentou a fonte, que pediu anonimato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A fonte disse que as datas da cerimônia fúnebre e do sepultamento ainda não foram definidas.