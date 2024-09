Rússia 'condena firmemente' o assassinato do chefe do Hezbollah por Israel

A Rússia, aliada do Irã, condenou neste sábado (28) o assassinato do líder do movimento islamista pró-Irã Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense próximo a Beirute, e urgiu Israel a pôr fim a suas operações militares no Líbano.

"Condenamos decididamente o último assassinato político realizado por Israel" e "mais uma vez instamos com insistência Israel a cessar imediatamente suas ações militares" no Líbano, indicou a chancelaria russa em um comunicado.

Moscou atribui a Israel a "responsabilidade total" pelas consequências "drásticas" que o assassinato de Nasrallah poderia provocar na região.