Papa elogia a 'coragem' do falecido rei Balduíno contra o aborto

O papa Francisco prestou homenagem, neste sábado (28), à “coragem” do rei belga Balduíno, que morreu em 1993 e se opôs à lei que descriminaliza o aborto, que o pontífice descreveu como uma “lei assassina”.

Após uma reunião com representantes religiosos em Bruxelas, o pontífice visitou a cripta real belga para rezar em particular no túmulo do rei Balduíno, que reinou de 1951 até sua morte em 1993.

Na presença do rei belga Philippe e da rainha Mathilde, Francisco elogiou a “coragem” do soberano que decidiu “deixar sua posição como rei para não assinar uma lei assassina”, disse o Vaticano.