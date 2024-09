Oposição e chavismo nas ruas dois meses após a contestada reeleição de Maduro na Venezuela

A oposição concentrada em pequenas assembleias na Venezuela e em outras cidades do mundo denunciou fraude, neste sábado (28), dois meses após as eleições, enquanto centenas de apoiadores do chavismo marcharam em Caracas para reivindicar a vitória do presidente de esquerda Nicolás Maduro.

Em Madri, onde se exilou em 8 de setembro após passar mais de um mês escondido, Edmundo González Urrutia, candidato que substituiu a líder opositora María Corina Machado, saudou um grupo de venezuelanos exibindo uma bandeira de seu país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Na Puerta del Sol (centro de Madrid) está o vencedor das eleições na Venezuela", dizia uma das organizadoras do evento. Pequenas manifestações se replicaram em outras cidades da Venezuela e em vários países.