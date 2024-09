Monaco comemora centenário com vitória suada sobre Montpellier no Francês

Graças a um gol nos acréscimos, o Monaco comemorou seu centenário com uma vitória em casa sobre o Montpellier por 2 a 1 neste sábado (28) e se manteve na cola do líder Paris Saint-Germain após seis rodadas no Campeonato Francês.

PSG, que venceu o Rennes por 3 a 1 na sexta-feira, e Monaco somam 16 pontos e podem ganhar a companhia do Olympique de Marselha (13 pontos), que fecha a rodada no domingo visitando o Strasbourg.

Neste sábado, o Montpellier saiu na frente marcando com Rabby Nzingoula (16'), mas o time monegasco empatou com Folarín ainda antes do intervalo (32') e chegou à vitória com um gol de Lamine Camara no apagar das luzes (90'+8).