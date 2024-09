Israel bombardeia intensamente sul de Beirute

Israel bombardeava intensamente na madrugada deste sábado (28) os subúrbios do sul de Beirute, após atacar na véspera o quartel-general do Hezbollah com o objetivo, segundo a mídia israelense, de matar o líder do movimento islamista, Hassan Nasrallah. As chamas de múltiplos incêndios iluminavam o céu noturno de Beirute. A emissora local Al-Manar, afiliada ao Hezbollah, relatou "ataques sionistas sucessivos" contra pelo menos cinco bairros no sul da capital, reduto deste poderoso ator político e militar libanês. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Centenas de famílias fugiram da região após um aviso do Exército israelense de que realizaria ataques. Mergulhadas na escuridão devido à falta de eletricidade, as ruas, normalmente desertas nesse horário, ficaram cheias de congestionamentos.

"Estávamos em casa quando recebemos a ordem de evacuar. Pegamos nossos documentos de identidade, nossas coisas e saímos", disse à AFP Radwan Msallam, um refugiado sírio e pai de seis filhos que agora não tem "nenhum lugar para ir". A nova campanha de bombardeios contra a capital libanesa começou na tarde de sexta-feira, poucas horas depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarar na ONU que os ataques continuariam "até que todos os seus objetivos fossem alcançados". - Silêncio do Hezbollah sobre líder -

Mais cedo, o Exército garantiu ter bombardeado o "quartel-general" do Hezbollah com o objetivo, segundo meios israelenses, de matar seu líder, Hassan Nasrallah. Uma fonte próxima ao movimento islamista garantiu à AFP que Nasrallah está "bem". No entanto, mais de dez horas após o ataque, não houve nenhuma comunicação oficial por parte do grupo sobre a saúde de seu líder. Na madrugada deste sábado, o Exército israelense anunciou uma nova rodada de "bombardeios seletivos" contra depósitos de armas do Hezbollah escondidos "sob edifícios civis" no sul de Beirute, acusações que o movimento pró-iraniano classificou como "falsas".

O Ministério da Saúde libanês informou que os ataques aéreos deste sábado em Beirute causaram pelo menos seis mortes e 91 feridos, embora os socorristas ainda estejam buscando possíveis sobreviventes sob os escombros. A Força Aérea israelense também atacou "alvos terroristas" na cidade de Tiro e anunciou ter matado vários comandantes do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo o comandante da unidade de mísseis e seu adjunto. Além disso, aeronaves israelenses sobrevoam o aeroporto de Beirute e seus arredores para impedir que o Irã envie carregamentos de armas para o Hezbollah, explicou o Exército.

- "Deter Netanyahu" - Esta nova série de bombardeios e o discurso bélico de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU, boicotado por várias delegações, inclusive do Brasil, praticamente acabam com as esperanças de um cessar-fogo temporário de 21 dias proposto no início da semana por Estados Unidos e França. "Ninguém parece capaz de deter Netanyahu", lamentou o alto representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que disse que os únicos que podem conter a escalada são os Estados Unidos, principal aliado e fornecedor de armas a Israel.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu para que ambas as partes "parem de atirar", enquanto o presidente Joe Biden afirmou que Washington não foi informado sobre a nova operação israelense. O Irã, aliado do Hezbollah e do movimento palestino Hamas, garantiu que os novos ataques contra Beirute constituem um "crime de guerra" e prometeu um "castigo justo". Em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, denunciou a "cumplicidade dos Estados Unidos nos crimes" de Israel e as "ameaças escandalosas" feitas por Netanyahu em Nova York.