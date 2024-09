González Urrutia faz breve aparição em manifestação da oposição venezuelana em Madri

O candidato presidencial da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, apareceu brevemente neste sábado (28), sem chegar a discursar, em uma manifestação em Madri, reivindicando sua vitória nas eleições de 28 de julho.

Dois meses após as eleições, que a oposição alega terem sido fraudadas para dar a vitória ao presidente Nicolás Maduro, milhares de pessoas se reuniram na praça Puerta de Sol, em Madri, local de exílio de muitas figuras da oposição.

“Edmundo González Urrutia, presidente eleito da Venezuela, em Madri!”, gritou o apresentador do evento quando o candidato de 75 anos subiu ao palco com uma bandeira venezuelana, sem se dirigir a uma plateia que o saudou com gritos de ”presidente, presidente!".