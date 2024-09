Furacão John deixa oito mortos em sua passagem no sul do México

As autoridades confirmaram mais três mortes, que se somam às cinco vítimas confirmadas até quinta-feira num primeiro balanço.

A passagem do furacão John, que atingiu duas vezes a costa mexicana do Pacífico, provocou oito mortes, todas no estado de Guerrero (sul), o mais afetado pelo fenômeno, informou, neste sábado (28), o governo mexicano.

O fenômeno enfraqueceu em terra, mas os seus remanescentes regressaram ao Pacífico e recuperaram a força do furacão na quinta-feira, antes de voltarem a entrar no estado de Michoacán (oeste).

A mídia local relata pelo menos mais quatro mortes em Guerrero e um número semelhante em Oaxaca (sul) e Michoacán (oeste). No entanto, eles não foram confirmados pelas autoridades federais.

Mais de 5.000 pessoas que ficaram presas em áreas de alto risco foram resgatadas e mais de 3.800 estavam em abrigos, de acordo com um relatório federal da Proteção Civil.

Guerrero foi o mais afetado, em particular o balneário de Acapulco, que em outubro de 2023 foi destruído pelo Otis, que entrou como furacão de categoria 5 e deixou dezenas de mortos e desaparecidos.

Embora as chuvas tenham parado, Acapulco continuou a ter várias de suas ruas inundadas neste sábado, enquanto seus moradores aguardavam a chegada do auxílio emergencial ou percorriam o porto com os poucos pertences que conseguiram tirar de suas casas.

O fenômeno finalmente dissipou-se, embora as autoridades mexicanas mantenham a vigilância tanto no Pacífico como no Atlântico devido à possibilidade de novos ciclones nos próximos dias.

