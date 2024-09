Furacão Helene deixa pelo menos 56 mortos e milhares de pessoas isoladas nos EUA

Helene chegou à região de Big Bend, na Flórida, como um furacão de categoria 4 no final da quinta-feira, com ventos de 225 km/h. De lá, o furacão passou rapidamente pela Geórgia, onde o governador Brian Kemp disse no sábado que "parece que uma bomba explodiu" após ver do ar casas destruídas e rodovias cobertas de destroços. Enfraquecido, o Helene encharcou as Carolinas e o Tennessee com chuvas torrenciais, fazendo com que os riachos e rios ultrapassassem suas margens e sobrecarregando as represas.

O oeste da Carolina do Norte ficou praticamente isolado devido a deslizamentos de terra e inundações que forçaram o fechamento de rodovias. Houve centenas de resgates na água, nenhum mais dramático do que no condado rural de Unicoi, no leste do Tennessee, onde dezenas de pacientes e funcionários foram retirados de helicóptero do telhado de um hospital ontem, 27.

"Dizer que isso nos pegou desprevenidos seria um eufemismo", disse Quentin Miller, xerife do condado. Embora tenha havido mortes no condado, o diretor de Serviços de Emergência, Van Taylor Jones, disse que não estava pronto para informar detalhes específicos, em parte porque as torres de celular caídas atrapalharam os esforços para entrar em contato com os parentes mais próximos.

Entre as pessoas que aguardavam desesperadamente por notícias estava Francine Cavanaugh, cuja irmã lhe disse estar indo verificar os hóspedes em uma cabana de férias quando a tempestade começou a atingir Asheville.