Fifa suspende Dibu Martínez por 2 jogos por 'comportamento ofensivo'

A Associação do Futebol Argentino (AFA) confirmou neste sábado (28) que a Fifa suspendeu o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez por dois jogos por "comportamento ofensivo" durante os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Colômbia, disputados em setembro.

Desta forma, Dibu não poderá enfrentar Venezuela e Bolívia, nos dias 9 e 15 de outubro, em Maturín e Buenos Aires, respectivamente.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 18 pontos em 8 jogos disputados, com seis vitórias e duas derrotas.