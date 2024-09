Com 2 de Lautaro Martínez, Inter de Milão vence Udinese no Italiano

A Inter de Milão venceu a Udinese fora de casa por 3 a 2 neste sábado (28), com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Seis dias depois da derrota para o arquirrival Milan (2 a 1), a Inter não perdeu tempo e abriu o placar aos 43 segundos de jogo com Davide Frattesi.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Udinese, surpresa neste início de temporada (5ª colocada com 10 pontos), empatou com Christian Kabasele (35'), mas os dois gols de Lautaro entre o final do primeiro tempo (45'+4) e o início do segundo (47') definiram a partida.