Choro e tensão em Beirute após a morte de Nasrallah

O influente movimento xiita libanês confirmou o que Israel havia anunciado horas antes: Sayed Hasan Nasrallah morreu em um grande bombardeio na sexta-feira em um subúrbio do sul de Beirute, reduto do Hezbollah.

Algumas mulheres choravam e batiam no peito, outras pessoas gritavam 'Alá Akbar!' (Alá é Grande). Várias se reuniam em pequenos grupos e olhavam para as telas dos smartphones.

A confirmação da morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na sexta-feira em um bombardeio israelense em Beirute, provocou cenas de choro e gritos neste sábado nos bairros que abrigam os refugiados xiitas e aumentou a tensão na capital libanesa.

Para as pessoas deslocadas procedentes das áreas xiitas do Líbano, sob controle do Hezbollah, que fugiram dos bombardeios israelenses e se refugiaram em Beirute, o choque era imenso.

O carismático religioso de 64 anos, líder do grupo pró-Irã desde 1992, era adorado por seus simpatizantes e considerado o homem mais poderoso do Líbano.

"Não consigo descrever o choque que este anúncio provoca (...) Começamos gritar, é o nosso pai, aquele que nos deixava orgulhosos, nossa honra", disse Maha Karit, uma das poucas pessoas que aceitou falar com a AFP.