Vinte feridos em confronto com faca no estádio de Medellín

Cerca de vinte torcedores e um policial ficaram feridos em um confronto com facas no estádio de Medellín na noite de quinta-feira, o que forçou a suspensão de uma partida do campeonato colombiano, informou a Prefeitura.

No início do segundo tempo da partida entre o Atlético Nacional local e o Junior de Barranquilla, uma briga começou em uma das arquibancadas do Atanasio Girardot ocupada por "bravas bravas".

Atlético Nacional e Junior são dois dos clubes mais populares da Colômbia.