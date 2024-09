Uefa sanciona Barça por cartaz com referência a saudação nazista

A Uefa sancionou nesta sexta-feira (27) o Barcelona que terá que jogar sem sua torcida no próximo jogo da Liga dos Campeões e pagar uma multa de 10.000 euros (cerca de R$ 61.000 pela cotação atual) devido a uma faixa com uma referência à saudação nazista exibida por torcedores em Monaco, no dia 19 de setembro.

Naquele jogo da primeira rodada desta edição da Liga dos Campeões, em que o Monaco venceu por 2 a 1, alguns torcedores do Barcelona exibiram um cartaz que dizia "Flick Heil", ecoando a saudação nazista "Sieg Heil", em referência ao seu treinador alemão de seu clube, Hansi Flick.

O clube espanhol emitiu um comunicado informando "que irá cumprir e aplicar esta sanção na quarta rodada da Uefa Champions League, em que a equipe enfrentará o Estrela Vermelha, em Belgrado, no dia 6 de novembro".