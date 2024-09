Trump promete a Zelensky resolver a guerra na Ucrânia se vencer as eleições

Donald Trump prometeu, nesta sexta-feira (27), pôr fim rapidamente à guerra na Ucrânia se vencer as eleições de novembro nos Estados Unidos, depois de se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Nova York.

Antes da reunião, Trump elogiou a "relação muito boa" que mantém com Zelensky, mas também com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Espero que tenhamos melhores relações", reagiu o presidente ucraniano, visivelmente desconfortável. "Estamos de acordo que a guerra na Ucrânia deve acabar", acrescentou.

Em visita aos Estados Unidos desde domingo, Zelensky se reúne com o ex-presidente americano após ter recebido o apoio do atual governo democrata, mas obviamente preocupado com o futuro da ajuda ao seu país, devastado pela guerra, caso Donald Trump vença as eleições de 5 de novembro.