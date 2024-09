Sul-africana de 118 anos é uma das pessoas mais velhas do mundo

Uma sul-africana comemorou, nesta sexta-feira (27), seus 118 anos, o que a torna uma das pessoas mais longevas do mundo, um rito comemorado com uma pequena festa em uma casa de repouso 180 km a nordeste da Cidade do Cabo.

Margaret Maritz nasceu em 27 de setembro de 1906, segundo uma cópia de seu documento de identidade mostrada aos jornalistas por uma associação que ajudou a organizar seu aniversário na cidade de Touws River.

O documento de identidade não pôde ser verificado de forma independente, mas sua data de nascimento indicaria que ela é mais velha que a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, nascida em 23 de maio de 1908 e registrada pelo Gerontology Research Group nos Estados Unidos como a pessoa mais longeva do mundo.