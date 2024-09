Rodri não voltará a jogar nesta temporada, diz Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou nesta sexta-feira (27) em entrevista coletiva que seu meio-campista Rodri, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito, não voltará a jogar nesta temporada.

"Rodri foi operado esta manhã. Seu ligamento cruzado anterior e um pequeno menisco foram afetados. Na próxima temporada ele estará de volta. Esta temporada acabou", disse o técnico espanhol sobre seu compatriota.

Lesionado no último domingo, no empate em 2 a 2 com o Arsenal, Rodri é peça-chave no funcionamento do esquema tático do City, um elo de ligação entre a defesa e o ataque.