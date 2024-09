Prefeito de Nova York se apresenta ao tribunal acusado de corrupção

As acusações provocaram pedidos de renúncia, mas Adams resiste. "Quero me defender", disse, e instou os nova-iorquinos a "esperar para ouvirem" sua "versão da história".

Os promotores o acusam de fraude eletrônica, pedidos de doações ilegais do exterior para sua campanha eleitoral de 2021 e suborno.

Acompanhado por suas assistentes, o prefeito de 64 anos entrou no juizado federal de Manhattan na manhã desta sexta-feira. Não fez comentários aos jornalistas que o aguardavam, mas cumprimentou com um sinal de positivo.

Ao apresentar as acusações na quinta-feira, o promotor distrital do sul de Manhattan, Damian Williams, disse que o prefeito foi "inundado com presentes" durante anos, incluindo viagens em classe executiva na companhia aérea nacional turca, hotéis de luxo e refeições, que ele não declarou.

"A conduta alegada na acusação – o dinheiro estrangeiro, o dinheiro corporativo, os anos de ocultação – é uma grave violação da confiança pública", disse Williams aos jornalistas.