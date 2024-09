Polêmico projeto de expansão da sede de Wimbledon recebe sinal verde

A proposta do All England Club, que organiza o torneio de tênis na grama de Wimbledon, para construir 39 novas quadras, incluindo uma com capacidade para 8 mil pessoas, em terrenos adjacentes ao antigo Wimbledon Park Golf Club, foi aprovada nesta sexta pelo secretário do urbanismo de Londres, Jules Pipe.

O torneio de tênis de Wimbledon recebeu nesta sexta-feira (27) autorização para continuar com seu polêmico projeto de expansão, que praticamente triplicará a superfície do torneio de Grand Slam no sudoeste de Londres.

O All England Club, por seu lado, justificou o projeto de expansão com a intenção de organizar as eliminatórias do torneio, que atualmente são realizadas em Roehamton, a cerca de cinco quilômetros de distância, na mesma sede de Wimbledon.

"Estamos ansiosos para trabalhar com todas as partes para dar vida a esta visão, proporcionando uma das maiores transformações de Londres desde os Jogos Olímpicos de 2012 e garantindo o futuro de Wimbledon na elite do esporte mundial", disse a presidente do All England Club, Debbie Jevans.

