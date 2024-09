París retira os anéis olímpicos da Torre Eiffel

Os anéis olímpicos colocados na Torre Eiffel desde junho foram retirados na madrugada desta sexta-feira (27), mas a prefeitura deseja substituí-los por uma estrutura mais permanente até 2028.

Os anéis de cinco colores, de 29 metros de comprimento e 15 de altura, estavam posicionados entre o primeiro e o segundo andares da emblemática estrutura de ferro.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, deseja que o símbolo do olimpismo continue decorando o monumento até os Jogos de Los Angeles-2028, apesar da rejeição dos descendentes do criador do monumento, Gustave Eiffel.