ONU: violência no Haiti deixou mais de 3.600 mortos desde janeiro

Segundo o presidente queniano, William Ruto, o país deve completar até janeiro a mobilização do contingente, até alcançar 2.500 policiais.

O Alto Comissário, no entanto, destacou que "a missão precisa de equipamentos e pessoal adequados e suficientes" para lutar contra as gangues "de forma eficaz e duradoura".

Em seu relatório, a ONU afirma que o número de vítimas de violência sexual também aumentou no primeiro semestre do ano, com o registro de estupros coletivos de crianças com menos de cinco anos.