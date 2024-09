Morre aos 89 anos a atriz britânica Maggie Smith, famosa por 'Harry Potter' e 'Downton Abbey'

"Ela era uma pessoa muito reservada, mas estava com seus amigos e familiares nos momentos finais de sua vida. Deixa dois filhos e cinco netos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", acrescentaram.

Smith, ganhadora de dois Oscars, "faleceu pacificamente, no hospital, nesta manhã", anunciaram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, em um comunicado.

Smith também ganhou os Oscars de Melhor Atriz por "Primavera de uma Solteirona" (1969) e de Melhor Atriz Coadjuvante por "California Suite" (1978), tornando-se parte de um seleto grupo que conquistou a estatueta em ambas as categorias.

Sua popularidade com essa série foi tão grande que a atriz comentou em 2017 que não podia mais sair na rua sem ser reconhecida, algo que não aconteceu mesmo após ganhar seus Oscars.

Sua fama disparou com o papel da condessa viúva em “Downton Abbey”, exibida entre setembro de 2010 e dezembro de 2015.

- A popularidade com ‘Downton Abbey’ -

Nascida em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Smith começou a atuar nos palcos do Oxford Playhouse no início dos anos 1950. Depois ingressou nas companhias de teatro londrinas Old Vic e Royal National Theatre, ao lado de seu primeiro marido, o ator Robert Stephens, com quem teve dois filhos.

- Início no teatro -

Após divorciar-se de Stephens em 1974, ela se casou no ano seguinte com o dramaturgo Beverly Cross, com quem viveu por 23 anos, até a morte dele em 1998.

Smith, uma das artistas mais reconhecidas do Reino Unido, foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico em 1990 e recebeu a Ordem dos Companheiros de Honra em 2014 por seus serviços ao país no campo das artes.

A atriz sobreviveu a um câncer de mama diagnosticado em 2007, o que não a impediu de participar, dois anos depois, de “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”, enquanto passava pelo tratamento de quimioterapia.