Ministro francês apoia legislação sobre o consentimento em meio ao caso Pelicot

O novo ministro da Justiça da França, Didier Migaud, apoiou nesta sexta-feira (27) a ideia de incluir a noção de consentimento nos casos de estupro, no momento em que o país acompanha o julgamento pelas agressões sexuais contra Gisèle Pelicot.

Durante uma entrevista à rádio France Inter, Migaud defendeu a inclusão do consentimento na legislação francesa, assim como o presidente Emmanuel Macron.

O debate sobre a redefinição do estupro no Código Penal para levar em consideração a ausência de consentimento ressurgiu com o julgamento em Avigon, no sul de França, do caso Pelicot.