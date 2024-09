López Obrador se recolhe em seu rancho no México, mas seu legado perdura

O popular presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, um esquerdista veterano que defende a luta contra a corrupção, deixará o governo em 1º de outubro com a promessa de ir para seu rancho em Chiapas e não ser "nem caudilho, nem chefe supremo, nem cacique" durante o mandato de sua sucessora.

AMLO, como é conhecido pelas iniciais de seu nome, termina seus seis anos de mandato no auge, com uma popularidade recorde de 70%, uma sucessora de seu próprio partido e o controle total do Parlamento. Além disso, sua coalizão governa mais da metade dos 32 estados do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente, de 70 anos, também teve o cuidado de deixar para sua sucessora, Claudia Sheinbaum, um plano de ação com cerca de 20 reformas constitucionais para implementar.