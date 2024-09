Loewe convida mulheres a voar em vestidos flutuantes, Miyake as embrulha em papel

O estilista estrela da Loewe, Jonathan Anderson, propôs nesta sexta-feira (27) uma coleção feminina para a próxima primavera-verão que levita, com vestidos grandes que balançam graças a argolas, como no século XVIII, ou suéteres de penas brancas.

"O material sai voando da peça. Você tem a estrutura, mas ao mesmo tempo a ideia de algo que está em constante movimento", explicou Anderson à imprensa após o desfile.

Enquanto no século XVIII as argolas eram utilizadas para dar leveza aos vestidos pesados, Anderson as utiliza para dar uma ideia ainda mais sonhadora aos vestidos quase transparentes, como se a peça, quase um véu (invariavelmente estampado com flores), acompanhasse sua dona flutuando.

"Conseguimos encontrar uma forma de deixar a estrutura bastante leve. Dá para conseguir tensão com apenas dois pedaços de tecido", acrescentou.