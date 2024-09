Justiça argentina suspende decreto que limitava greves de aeronáuticos

A Justiça argentina suspendeu um decreto do presidente Javier Milei por considerar que limitava o direito à greve dos trabalhadores aeronáuticos, no contexto do conflito com os sindicatos da Aerolíneas Argentinas por causa dos salários, informou uma fonte sindical.

A Justiça do Trabalho atendeu ao pedido dos sindicatos para impor uma medida cautelar que suspenda o decreto que o Poder Executivo emitiu contra medidas de força que interromperam centenas de voos e afetaram mais de 30 mil passageiros neste mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O decreto declarou o transporte aeronáutico um "serviço essencial", o que obrigava a prestar pelo menos 50% dos serviços em caso de greve no setor.