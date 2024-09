Irã, prudente em seu apoio a Hezbollah

O Irã está se equilibrando diante da campanha militar israelense contra o Hezbollah: manifestando apoio ao seu aliado libanês, mas sem se envolver diretamente no conflito, para não derrotar seu objetivo de obter o levantamento das sanções econômicas internacionais.

Segundo ele, uma escalada do Irã seria contraproducente e poderia dar "uma vitória estratégica" ao primeiro-ministro israelense e arqui-inimigo, Benjamin Netanyahu. Também poderia influenciar as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, ajudando Donald Trump a retornar ao poder, o que "seria muito prejudicial aos interesses iranianos".

A opinião é compartilhada por Ali Vaez, analista do International Crisis Group, que explica que o Irã construiu uma rede de aliados desde a década de 1980, incluindo o Hezbollah, "para projetar o seu poder no exterior, e não para entrar em um conflito regional".

O Irã continua firme em seu apoio ao Hamas e ao Hezbollah, mas "não permitirá ser arrastado para uma guerra", afirma Hamid Gholamzadeh, especialista baseado no Irã.

O governo dos Estados Unidos adotou então novas sanções à República Islâmica e, recentemente, vários países europeus cortaram suas rotas aéreas com o Irã, que acusam de fornecer mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia.

O Irã enfrenta uma grave crise econômica desde que Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, retirou seu país do acordo internacional em 2018 pelo qual Teerã se comprometeu a interromper seu programa nuclear, em troca de um levantamento progressivo das sanções internacionais.

Assim, "em vez de fazer o jogo do seu inimigo jurado", Israel, o Irã pressiona "pelo alívio das sanções internacionais" que asfixiam sua economia, destaca Vaez.

O líder afirmou que o Irã não respondeu ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã em julho, atribuído a Israel. O objetivo seria não prejudicar os esforços dos Estados Unidos para alcançar uma trégua em Gaza.

"Tentamos não responder. Disseram-nos que a paz estava ao nosso alcance, talvez dentro de uma semana ou mais. Mas essa paz nunca foi alcançada. E todos os dias Israel comete atrocidades", disse.

O Irã adotou uma abordagem semelhante no início do ano, em resposta a um ataque ao seu consulado em Damasco, atacou Israel com drones e mísseis, a maioria foi interceptada.

Pela mínimo impacto efetivo do ataque, os analistas deduziram que Teerã queria simplesmente "mostrar força", sem provocar um confronto aberto com Washington.