Hezbollah volta a lançar foguetes contra região no norte de Israel

O Hezbollah anunciou nesta sexta-feira, 27, ter disparado uma saraivada de foguetes contra a zona de Tiberíades, no norte de Israel e a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Líbano.

Em um comunicado, o grupo disse estar respondendo aos bombardeios "selvagens" de Israel contra cidades e civis libaneses. O exército israelense indicou que quatro drones e vários projéteis entraram no território vindos do Líbano e especificou que vários foguetes foram interceptados.

A escalada dos confrontos tem levantado temores de uma repetição da guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah, que devastou o sul do Líbano e outras partes do país, além de causar intensos bombardeios do Hezbollah em cidades israelenses.