Gia Coppola e Pamela Anderson fecham seção oficial em San Sebastián

O Festival de Cinema de San Sebastián encerrou, nesta sexta-feira (27), sua seção oficial com "The Last Showgirl", filme de Gia Coppola, neta de Francis Ford Coppola, com Pamela Anderson no papel principal.

O concurso realizado na cidade basca, no norte da Espanha, também exibiu na seção oficial, embora fora de competição, a série espanhola "Querer", confirmando o seu caso de amor com o formato televisivo.

Um dia antes da entrega dos prêmios na cerimônia de encerramento, no sábado, estreou "The Last Showgirl", o último filme a concorrer à Concha de Ouro, o prêmio para o Melhor Filme do festival.