França se despede de jovem assassinada em meio a debate sobre circunstâncias de sua morte

Dezenas de pessoas lotaram o funeral da jovem na catedral de Versalhes. Seu corpo foi descoberto no sábado, enterrado no Bosque de Boulogne, no oeste de Paris, um dia depois de ter sido vista pela última vez em uma universidade próxima.

Segundo uma fonte próxima ao caso, o suspeito deixou a prisão no dia 20 de junho e deu entrada em um centro de detenção administrativa para a sua expulsão, o que exigiu autorização prévia de Marrocos.

No dia 3 de setembro, um juiz autorizou a sua saída do centro de detenção com a condição de permanecer em um hotel em Auxerre, no centro de França, e comparecer perante as autoridades quando solicitado, obrigações que não cumpriu, segundo esta fonte.

Na quinta-feira, o presidente Emmanuel Macron expressou "a emoção de toda a nação" por este "crime atroz", fazendo um apelo para que se "proteja melhor os franceses". "Evidentemente, a justiça fará o seu trabalho", acrescentou.