Finlândia instalará uma base da Otan perto da fronteira com a Rússia

A Finlândia instalará uma base da Otan a menos de 200 quilômetros da sua fronteira com a Rússia, para "enviar uma mensagem" ao seu vizinho do leste, disse o Ministério da Defesa nesta sexta-feira (27).

A Finlândia é membro da Aliança Atlântica desde o ano passado, quando quebrou décadas de não alinhamento militar após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O ministro da Defesa, Antti Hakkanen, disse que a nova sede da Otan para o controle do norte da Europa ficará localizada em Mikkeli, uma das cidades do país mais próxima da fronteira de 1.340 quilômetros que a Finlândia compartilha com a Rússia.