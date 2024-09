Explosões, fumaça e pânico em subúrbio de Beirute bombardeado por Israel

"Estava em casa. Meu Deus, que explosão! Pensei que o prédio fosse cair em cima de mim (...) Não tenho palavras para descrever", exclama Abir Hammoud, uma professora na casa dos 40 anos, que mora no subúrbio de Beirute, onde Israel bombardeou o quartel-general do Hezbollah nesta sexta-feira (27).

Husam El Jawad, um advogado de 45 anos, que mora a cerca de 2 km do local do bombardeio, sentiu as portas e janelas de sua casa tremerem.

No local dos ataques, em Haret Hreik, ficaram seis enormes crateras com vários metros de profundidade, toneladas de escombros e um espesso pó cinza.

Minutos depois, em Tel Aviv, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, anunciou que um "ataque de precisão" tinha sido executado contra o "quartel-general" do Hezbollah.

A coordenadora das Nações para o Líbano, Jeanine Hennis, declarou no X estar "profundamente preocupada com o impacto potencial nos civis dos bombardeios em massa" na periferia sul de Beirute.

"A cidade continua tremendo de medo. Todo mundo precisa de um cessar-fogo urgente", afirmou.

Mais de 700 pessoas, incluindo vários civis, morreram, segundo as autoridades libanesas, desde o início da campanha de bombardeios israelenses há uma semana contra redutos do Hezbollah no sul, no leste do Líbano e no subúrbio sul de Beirute.

Estes bombardeios forçaram mais de 118 mil pessoas a deixar suas casas, segundo a Organização Internacional para as Migrações.