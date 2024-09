Ex-boxeador japonês é absolvido após 45 anos no corredor da morte

Um tribunal do Japão decidiu ontem que um ex-boxeador de 88 anos é inocente, em um novo julgamento por assassinato quádruplo de 1966, revertendo uma decisão anterior que o tornava o condenado no corredor da morte com mais tempo de prisão do mundo - mais de 45 anos.

A absolvição de Iwao Hakamada pelo Tribunal de Shizuoka faz dele o quinto condenado no corredor da morte a ser considerado inocente na justiça japonesa do pós-guerra. O caso reacende o debate sobre a abolição da pena de morte no país, único do G-7 ao lado dos EUA a praticá-la.

O juiz disse que o tribunal reconheceu a fabricação de múltiplas evidências por parte de investigadores e também que Hakamada - que sempre alegou inocência - não era culpado.