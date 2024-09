Dorival anuncia lista de convocados da Seleção com Vanderson, Abner e Igor Jesus

Os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon, além do atacante Igor Jesus, do Botafogo, são as novidades na lista de convocados anunciada pelo técnico Dorival Junior nesta sexta-feira (27) para enfrentar Chile e Peru em outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Abner, de 24 anos, e Igor Jesus, de 23, foram convocados pela primeira vez, enquanto Vanderson, também de 23 anos, já havia disputado duas partidas pela seleção no ano passado.

Outros convocados que atuam no futebol brasileiro são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, o meia Gérson do Flamengo e o atacante Luiz Henrique, do Botafogo.