Desemprego volta a cair no Brasil e atinge 6,6% no trimestre junho-agosto

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desemprego, calculado por trimestres móveis, havia sido de 6,8% no período maio-julho.

O desemprego no Brasil caiu pelo quinto trimestre consecutivo no período junho-agosto e atingiu 6,6%, informou nesta sexta-feira (27) a autoridade estatística.

A taxa de informalidade foi de 38,8%, ante 39,1% no mesmo período de 2023.

A melhoria contínua dos números do mercado de trabalho é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu fazer do combate ao desemprego uma prioridade do seu terceiro governo.

No entanto, na sua última reunião, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros Selic em um quarto de ponto, a 10,75%, para combater a inflação (4,24% em agosto), o que poderia desacelerar a economia do país.

jss/app/db/aa