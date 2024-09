Cruzeiro empata em casa com Libertad (1-1) e vai às semifinais da Sul-Americana

O Cruzeiro se classificou nesta quinta-feira (26) para as semifinais da Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 em Belo Horizonte no jogo de volta das quartas de final contra o Libertad de Assunção, graças à vitória por 2 a 0 obtida no jogo de ida.

Uma cabeçada de Kaio Jorge aos 13 minutos colocou os brasileiros na frente e pareceu garantir a classificação.

Com um placar agregado de 3 a 0, o Cruzeiro relaxou, tentando aplicar em campo pela primeira vez o sistema ofensivo e de posse de bola do técnico Fernando Diniz, apresentado nesta terça-feira.