Cruzeiro de luxo bloqueado em Belfast há meses finalmente vai iniciar sua volta ao mundo

O "Odyssey" deveria ter partido de Belfast em 30 de maio, mas não pôde fazê-lo devido a atrasos administrativos e reparos que demoraram mais do que o previsto.

Centenas de passageiros de um cruzeiro de luxo bloqueado há quatro meses na Irlanda do Norte por problemas técnicos estão finalmente se preparando para zarpar, embarcando em uma volta ao mundo de três anos e meio.

"É uma sensação agridoce (...) Adorei estar em Belfast, mas já estamos esperando há tanto tempo para fazer esse cruzeiro que é hora de partirmos", disse Randy Cassingham, um escritor americano de 65 anos.

Cassingham não esperava ficar preso em Belfast por quatro meses. Ele e sua esposa puderam passar as manhãs e tardes no navio, mas para as noites tiveram que alugar um apartamento.

Para pagar uma vaga no cruzeiro, que os levará a todos os continentes com 425 paradas em 147 países, alguns dos 600 passageiros venderam suas casas e todos os seus bens.