Confrontos entre sunitas e xiitas deixam 37 mortos em uma semana no Paquistão

Ao menos 37 pessoas morreram em uma semana de confrontos entre xiitas e sunitas em uma área do Paquistão próxima da fronteira com o Afeganistão, informou uma fonte do governo local à AFP.

Os combates, que em alguns casos incluem armas pesadas, acontecem no distrito de Kurram, na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país.

Neste território, onde ainda imperam os códigos de honra tribais e as forças de segurança oficiais têm pouca influência, 35 pessoas morreram em julho.