Cerveja mais forte do mundo? Bebida escocesa tem 75% de álcool e validade de 100 anos

A cerveja Dragão de Fogo é tão forte que foi preciso colocar um aviso de cuidado no rótulo da garrafa: "Não beba mais do que 35 ml de uma vez".

Andrew Chapman, diretor e presidente da cervejaria 88 Brewery, disse em entrevista ao O POVO que o motivo do aviso no rótulo e para que os cliente entendam que a bebida deve ser degustada devagar como um forte whisky e não bebida como uma cerveja normal.

A cerveja, na verdade se assemelha muito ao destilado favorito dos escoceses, o Whisky, além do sabor, a aparência do líquido também se assemelha.

Após os 3 meses no barril, o líquido é filtrado pelo menos 3 vezes para retirar todas as possíveis impurezas existentes. Chegando ao fim do processo, o líquido é finalmente engarrafado e pronto para ser comercializado.

A produção é realizada em etapas, primeiro é feita uma cerveja escocesa de cevada, com 18% de álcool, em seguida esse líquido é destilado e reservado em um barril pelo período de 3 meses, processo de produção parecido com os destilados escoceses.

"O álcool na cerveja é tão forte que pode matar todas as bactérias, logo ela nunca vai vencer", afirmou Andrew ao O POVO . Ainda assim, para fins comerciais, os fabricantes considerando uma validade de 100 anos a partir do engarrafamento da bebida.

No rótulo da garrafa, além do alto teor alcoólico, uma outra informação chama atenção: o prazo de validade de um século.

Além do mercado europeu, o rótulo está presente em outras regiões ao redor do globo, como na China, no Reino Unido e em alguns países da América do Norte, mas ainda não está presente em terras brasileiras e também não há perspectiva de comercialização.

O que diz a lei brasileira sobre teor alcoólico nas bebidas?

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) são quem regulamentam a produção, comercialização e rotulagem de bebidas alcoólicas.

Entre os processos de regulamentação está o estabelecimento de um limite para o teor alcoólico permitido para bebidas comercializadas no Brasil. No caso das cervejas, o limite varia entre 3% e 12%, já se tratando dos destilados, o limite vai de 35% até 54%.

Isso significa que qualquer bebida com teor alcoólico a partir de 55% não pode ser comercializada no Brasil.