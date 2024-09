Bombardeios russos no sul e centro da Ucrânia deixam ao menos 4 mortos

Um bombardeio russo matou três pessoas em uma cidade portuária no extremo sudoeste da Ucrânia, perto da Romênia, e outra pessoa morreu em um ataque no centro do país, disseram as autoridades locais nesta sexta-feira (27).

Duas mulheres idosas e um homem de setenta anos morreram em um ataque com drones no porto de Izmail, informou Oleg Kiper, governador da região de Odessa, no Telegram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outras onze pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, acrescentou.