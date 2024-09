Ambientalistas condenadas à prisão em Londres por jogar sopa nos 'Girassóis' de Van Gogh

Duas ativistas do meio ambiente do grupo Just Stop Oil foram condenadas à prisão, nesta sexta-feira (27) no Reino Unido, por jogar sopa de tomate em uma das obras primas de Vincent Van Gogh, "Os Girassóis", na Galeria Nacional de Londres.

Phoebe Plummer, de 23 anos, foi condenada a dois anos de prisão e Anna Holland, de 22 anos, a 20 meses. Os fatos ocorreram em outubro de 2022.

A ação das jovens danificou apenas levemente a moldura da obra de 1888, que estava protegida por vidro.