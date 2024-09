'Somos inocentes': a carta dos adolescentes presos na Venezuela

Um grupo de 86 jovens foi libertado, mas estima-se que cerca de 30 ainda estejam detidos. Miguel, filho de Urbina, junto com Yenderson, Daiber, Héctor, Bleider, Ángel, Diomer e Alexander, que também assinaram a carta, permanecem em uma delegacia em Caracas à espera de sua libertação.

Mais de 2.400 pessoas foram detidas durante os protestos após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição. Deste número, 100 eram menores de idade.

"Não somos terroristas": Thiany Urbina lê uma carta manuscrita assinada por seu filho, um estudante de 16 anos detido após as eleições presidenciais na Venezuela, e de outros sete adolescentes acusados de terrorismo, incitação ao ódio e furto.

"Isso não é vida, como é possível estar pagando por algo que nem meus companheiros, nem eu fizemos?", indaga no documento.

Miguel Urbina foi preso no dia 2 de agosto quando comia um doce na entrada de sua casa. "Dois funcionários chegaram e o levaram", conta sua mãe, uma manicure de 32 anos que afirma que ele não teve envolvimento nas manifestações.

Ela garante que o filho está isolado junto aos demais adolescentes em um espaço onde não têm contato com presos comuns. "Ele me disse que estava com medo. Meu filho não é um criminoso, não é um terrorista", insiste.

Nesta quinta-feira, eles entregaram um documento ao Ministério Público solicitando sua liberação.