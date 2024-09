Rússia afirma que mudança de doutrina militar é 'advertência' ao Ocidente

"É um sinal que alerta estes países para as consequências de participarem em um ataque ao nosso país com diversos meios, não necessariamente nucleares", acrescentou.

Putin anunciou na quarta-feira a intenção de ampliar as normas da Rússia sobre o uso de seu armamento nuclear, o que permitiria utilizar estas armas em resposta a um ataque aéreo "em massa".

A proposta também permitiria a Moscou responder com armas nucleares contra Estados não nucleares que recebam apoio de potências nucleares, uma referência clara à Ucrânia e aos seus aliados ocidentais.

A União Europeia (UE) reagiu à proposta, que chamou de "imprudente e irresponsável", nas palavras do porta-voz para política externa do bloco, Peter Stano. "Não é a primeira vez que Putin brinca com seu arsenal nuclear. É claro que rejeitamos estas ameaças com veemência", disse.