PSG, Olympique de Marselha e Monaco lutam pela liderança da Ligue 1

A Ligue 1 viveu meses turbulentos, até que a DAZN comprou os direitos de transmissão da competição no início de julho por um preço – 400 milhões de euros por ano (R$ 2,42 bilhões pela cotação atual) – bem abaixo do que era estimado inicialmente.

Após cinco rodadas de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Olympique de Marselha e Monaco lideram a tabela com 13 pontos, num início emocionante de temporada, com uma batalha a três, justamente no momento em que a competição precisa recuperar sua atratividade.

O atual campeão busca agora forjar novos ídolos, nas palavras do seu técnico Luis Enrique, e com isso as diferenças em relação aos rivais diminuem.

O Marselha, com um treinador de prestígio europeu como Roberto De Zerbi, e o Monaco, com um projeto consolidado e que conseguiu acabar com a invencibilidade do Barcelona nesta temporada na estreia na Liga dos Campeões (2-1) podem ser considerados sérios concorrentes.

O PSG abre a sexta rodada na sexta-feira recebendo o Rennes (8º), num ensaio geral antes de viajar a Londres para enfrentar o Arsenal, na terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.